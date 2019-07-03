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У першому півріччі 2019 року 272 українців направили на лікування за кордон

Вероніка Рой

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У першому півріччі 2019 року на лікування за кордон відправили 272 людини, з них 70 дітей та 202 дорослих, хвороби яких наразі не лікуються в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Найбільше людей були направлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку — 106 осіб. На трансплантацію нирок — 102 особи. Також за програмою українців направляють за кордон на трансплантацію печінки (19 осіб), серця та комплексу серце-легені (12 осіб), нирки і печінки (13 осіб), трансплантацію легень (2 особи) та інші види операцій (12 осіб). Також було оплачено проїзд для 6 пацієнтів.

Цього року українців направляють на лікування до Італії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Великої Британії, Австрії, Білорусі, Індії, Туреччини.

На програму «Лікування громадян України за кордоном» у Держбюджеті 2019 року закладено рекордну сумму — 689,9 млн грн. З них 608 млн грн вже виділено на лікування. У рамках бюджету програми на 2019 рік залишиться орієнтовно 81 млн грн.

Відправлення пацієнтів, які подаватимуть заяви на участь у програмі після 2 липня 2019 року, буде можливим з 2020 року. Це відбуватиметься за кошти, які будуть передбачені у Державному бюджеті на 2020 рік.

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