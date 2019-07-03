У п’ятницю стартує «Ніч у Львові». Чим дивуватиме фестиваль у перший день

З 12 по 14 липня у Львові триватиме фестиваль «Ніч у Львові 2019». На львів’ян та гостей міста чекає близько 100 нічних екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів у музеях, театрах і галереях відбудуться до пізньої ночі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цього року гостей Фестивалю очікує чимало цікавих та ексклюзивних екскурсій. До прикладу, у всіх охочих буде унікальна нагода відвідати хори Собору святого Юра. Варто зазначити, що такий формат пропонуємо відвідувачам вперше», — зазначила організаторка «Ночі у Львові 2019» Марта Іванишин.

12 липня усіх бажаючих запрошують на нічну феєричну екскурсію до Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького «Забави на Петра». Тут можна буде ознайомитись та перейнятись атмосферою петрівських звичаїв та обрядів. А саме:

У церкві Св. Михаїла (пам’ятка народної архітектури 19 ст.) дізнатися більше про апостолів Петра і Павла та про особливості петрівського посту.

Вузькими стежинами гаю пройти до хати музиканта та під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень — петрівочок.

Дівчатам – завітати на «прочухрини» — веселі посиденьки не без користі.

Хлопцям — пізнати давнє ремесло «бондарство», легенди та звичаї пов’язані з ним.

Зустрітися із «щезником» та його підступною гостинністю.

Виготовити масло давнім способом та посмакувати ним.

Потрапити на озеро сповнене чарами купальської ночі та її романтичну фотозону.

Іменинникам — прийняти святкові вітання.

Стати учасником «Петрування» — колоритної забави з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням із «чимось» для гумору.

Час – 20:00; 20:45; 21:30, 22:15.

Тривалість екскурсії — 2 години. Вартість — 100 грн.

Також 12 липня о 18:30 годині можна буде відвідати лекцію та майстер-клас «Моне, Мане і карімати» у приміщенні Національного музею у Львові від Студії образотворчого мистецтва СОМ. Тут можна буде послухати та поговорити про імпресіонізм, феномен його популярності та його вплив на українських художників. А о 19:30 год. — створити власну живописну роботу на вільну тему, або ж попрацювати з глиною.

Вартість: лекція + майстер-клас — 150 грн (лише лекція — 40 грн, майстер-клас — 120 грн).

Адреса: вул. М. Драгоманова, 42

Реєстрація обов’язкова, тел.: 063 871 66 64

Детальнішу інформацію про цю та інші події фестивалю можна дізнатися тут.