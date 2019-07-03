У Львові 19-річний хлопець вчинив стрілянину у маршрутці №16, а потім вдав хворого

У Львові вночі у маршрутці №16, яка їхала вулицею Володимира Великого, 19-річний хлопець вчинив стрілянину.

Як повідомила Львівському порталу речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, вчора близько 22 години до поліції надійшла інформація від громадян про те, що в маршрутному автобусі вони затримали хлопця зі зброєю. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

«Було встановлено особу, ним виявився 19-річний мешканець міста Львова. У нього вилучений стартовий пістолет. Попередньо встановлено, що хлопець зайшов в маршрутний автобус та почав себе неадекватно поводити. Коли йому пасажири зробили зауваження, він витягнув пістолет і здійснив один постріл», – зазначила вона.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 296 (хуліганство). Поліцейські з’ясовують обставини, призначено експертизи.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівській області, після того, як поліцейські опитали свідків і викликали на місце слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції, у 19-річного юнака почалися судоми, тому на місце викликали «швидку». В медзакладі на вулиці Кульпарківській лікарі повідомили патрульних, що хлопець симулює. Львів’янина доставили у відділок і викликали туди матір.

Фото: патрульна поліція