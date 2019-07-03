У Львівській області СБУ викрила групу наркоділків

У Львівській області СБУ викрила та блокувала діяльність угрупування, яке спеціалізувалося на збуті наркотичних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Оперативники СБУ встановили, що група, до складу якої входили мешканці регіону, налагодила мережу з реалізації наркотиків на території області.

«Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час продажу понад півкілограма смоли канабісу на суму майже сорок тисяч гривень. Також під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили наркотичні засоби, гроші в сумі понад 250 тис. грн, отримані від реалізації канабісу, та мисливську нарізну гвинтівку, яка за даними поліції значиться як викрадена», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Фото: СБУ