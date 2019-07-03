ОСТАННІ НОВИНИ

На проспекті Свободи «Мерседес» наїхав на 75-річного дідуся

Анастасія Мельник

|

У вівторок, 2 липня, у Львові на проспекті Свободи водій автомобіля «Мерседес», рухаючись заднім ходом вчинив наїзд 75-річного пішохода.

 

За словами правоохоронців, пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Правоохоронці встановлюють обставини події, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»
Омелян ШЕВЧУК
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»

За кілька тижнів матимемо змогу обрати на позачергових виборах парламент. ЦВК зареєструвала понад 2 300 кандидата у наро...

Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?
Вероніка РОЙ
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15...

Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...