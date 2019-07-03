На проспекті Свободи «Мерседес» наїхав на 75-річного дідуся

У вівторок, 2 липня, у Львові на проспекті Свободи водій автомобіля «Мерседес», рухаючись заднім ходом вчинив наїзд 75-річного пішохода.

За словами правоохоронців, пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Правоохоронці встановлюють обставини події, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.