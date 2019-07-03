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На Львівщині виготовляли фіктивні документи іноземцям для виїзду до ЄС

Андрій Котенський

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Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Львівській області механізм нелегальної міграції іноземців до європейських країн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБ України.

 

Правоохоронці встановили, що група, до складу якої входили п’ятеро мешканців регіону, займалася виготовленням фальшивих документів громадянам зарубіжних країн для перебування на території України та виїзду до країн ЄС.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів провадження іноземні внутрішні паспорти, паспорти для виїзду за кордон та водійські посвідчення, порожні бланки свідоцтв про народження, посвідки на тимчасове перебування в Україні, штампи, штемпелі та печатки.

Відкрито кримінальне провадження. Чотирьом фігурантам провадження повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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