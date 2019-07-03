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Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Вероніка Рой

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По місту Львову та області 4-6 липня збережеться переважно надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Усіх закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях! Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!

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