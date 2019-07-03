Мерія хоче передати в оренду 9 об’єктів нерухомого майна

Управління комунальної власності міськради Львова має намір передати в оренду 9 об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Охочі отримати їх у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 16 липня включно про свій намір, скерувавши заяву про укладення договору. Заяву потрібно скерувати на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно з робочим графіком — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач Галицький район 1. вул. М. Кривоноса, 37 цоколь 18,7 ЛКП «Старий Львів « 2. вул. Генерала М. Тарнавського, 66 напівпідвал 43,9 ЛКП «Снопківське» Залізничний район 3. вул. О. Степанівни, 12-Б підвал 38,6 ЛКП «Граніт» 4. вул. Повітряна, 88-А 2-ий поверх 43,2 ЛКП «Львівелектротранс» Личаківський район 5. вул. К. Левицького, 120 підвал 52,5 ЛКП «Управитель» 6. вул. Старознесенська, 194 1-ий поверх 104,6 ЛКП «Агенція Ресурсів ЛМР» Цільове призначення — для торгівельних об’єктів з продажу продовольчих товарів Шевченківський район 7. вул. Т. Окуневського, 1 підвал 82,9 ЛКП «Варшавське — 407» 8. вул. І. Величковського, 6 1-ий поверх 9,8 ЛКП «Агенція Ресурсів ЛМР» 9. вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 1-ий поверх 7,3

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви, конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.