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Львів’яни обрали кращі відреставровані старовинні брами

Вероніка Рой

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Завершився конкурс на кращу відреставровану браму, що був оголошений на сторінці Гарячої лінії міста у мережі Facebook. Перемогу отримали три кращі роботи архітекторів-реставраторів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Обирали переможців за уподобаннями підписників сторінки Гарячої лінії міста. За результатами конкурсу, перемогу отримали три кращі роботи архітекторів-реставраторів Олександра Савчука (брама в будинку на пл. Ринок, 14), Ростислава Малецького (брама в будинку на вул. Чупринки, 46) і Василя Гришканича (брама в будинку на вул. Рутковича, 10).

Робота Ростислава Малецького, брама в будинку на вул. Чупринки, 46

Робота Василя Гришканича, брама в будинку на вул. Рутковича, 10

Робота Олександра Савчука, брама в будинку на пл. Ринок, 14

У День архітектора, який відзначають 1 липня, відбулось нагородження переможців конкурсу. Вони отримали на згадку ювілейну монету імені Короля Данила, а також сертифікат на візит музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» із екскурсоводом та дегустацією продукції на 4-ох осіб.

Фото: ЛМР

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