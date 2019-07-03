ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на творчий велопробіг

Вероніка Рой

|

Цієї неділі, 7 липня, зі Львова до с. Годовиця (Пустомитівський район) пройде велопробіг «Від Івана до Іоанна» з метою популяризації творчості видатного майстра Іоанна Георга Пінзеля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На жаль, молоде покоління багатокультурного і багатонаціонального Львова мало знає про його творців — людей, які своїми досягненнями прославили наше місто у світі. Саме тому 7 липня 2019 року ми проводимо велопробіг „Від Івана до Іоанна“ з метою популяризації творчості видатного майстра Іоанна Георга Пінзеля», — повідомляють організатори.

Графік проведення пробігу:

  • 30−10.30 — реєстрація учасників на пл. Митній, 2 перед Музеєм сакральної барокової скульптури І. Г. Пінзеля;
  • 30−12.30 — проїзд учасників за маршрутом: пл. Митна — пл. Соборна — пл. А. Міцкевича — вул. П. Дорошенка — вул. Ген. Чупринки — вул. І. Богуна — вул. Кн. Ольги — вул. Наукова — вул. Кульпарківська — Автошлях Т1416 — с. Малечковичі — с. Годовиця (костел Всіх Святих);
  • 30−16.30 — відпочинкова програма для учасників велопробігу;
  • 30−18.30 — приїзд учасників назад до Львова.

Зазначимо, що за маршрутом велопробігу буде ситуативне перекриття руху.

До участі допускаються особи 18+. Дрес-код для учасників події — білий.

У відпочинковій програмі біля костелу Всіх Святих у Годовиці організатори запланували:

  • пригощання хрусткою піцою, запашною кавою та освіжаючим лимонадом від Mama Italiano;
  • виступ відомого гурту музикантів, які нещодавно перемогли в музичному конкурсі Fresh Night Jazz, 3KBand: Юрій Машталір — саксофон, Орест Россе — гітара, вокал, Макс Правець — барабани, вокал;
  • розповідь-лекцію «Майстер Пінзель: шедевральна творчість скульптора-загадки»;
  • подарунки для всіх учасників велопробігу;
  • красиві віночки, які будемо пускати у воду ставка біля костелу;
  • і на завершення — пошук папороті.

Велопробіг організовують ГО «КонтрФорс» та ГО «Арт студія Івони Лобан». Реєстрація на велопробіг та детальніша інформація про нього за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»
Омелян ШЕВЧУК
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»

За кілька тижнів матимемо змогу обрати на позачергових виборах парламент. ЦВК зареєструвала понад 2 300 кандидата у наро...

Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?
Вероніка РОЙ
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15...

Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...