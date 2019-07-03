Львів’ян кличуть на творчий велопробіг

Цієї неділі, 7 липня, зі Львова до с. Годовиця (Пустомитівський район) пройде велопробіг «Від Івана до Іоанна» з метою популяризації творчості видатного майстра Іоанна Георга Пінзеля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На жаль, молоде покоління багатокультурного і багатонаціонального Львова мало знає про його творців — людей, які своїми досягненнями прославили наше місто у світі. Саме тому 7 липня 2019 року ми проводимо велопробіг „Від Івана до Іоанна“ з метою популяризації творчості видатного майстра Іоанна Георга Пінзеля», — повідомляють організатори.

Графік проведення пробігу:

30−10.30 — реєстрація учасників на пл. Митній, 2 перед Музеєм сакральної барокової скульптури І. Г. Пінзеля;

30−12.30 — проїзд учасників за маршрутом: пл. Митна — пл. Соборна — пл. А. Міцкевича — вул. П. Дорошенка — вул. Ген. Чупринки — вул. І. Богуна — вул. Кн. Ольги — вул. Наукова — вул. Кульпарківська — Автошлях Т1416 — с. Малечковичі — с. Годовиця (костел Всіх Святих);

30−16.30 — відпочинкова програма для учасників велопробігу;

30−18.30 — приїзд учасників назад до Львова.

Зазначимо, що за маршрутом велопробігу буде ситуативне перекриття руху.

До участі допускаються особи 18+. Дрес-код для учасників події — білий.

У відпочинковій програмі біля костелу Всіх Святих у Годовиці організатори запланували:

пригощання хрусткою піцою, запашною кавою та освіжаючим лимонадом від Mama Italiano;

виступ відомого гурту музикантів, які нещодавно перемогли в музичному конкурсі Fresh Night Jazz, 3KBand: Юрій Машталір — саксофон, Орест Россе — гітара, вокал, Макс Правець — барабани, вокал;

розповідь-лекцію «Майстер Пінзель: шедевральна творчість скульптора-загадки»;

подарунки для всіх учасників велопробігу;

красиві віночки, які будемо пускати у воду ставка біля костелу;

і на завершення — пошук папороті.

Велопробіг організовують ГО «КонтрФорс» та ГО «Арт студія Івони Лобан». Реєстрація на велопробіг та детальніша інформація про нього за посиланням.