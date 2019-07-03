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До 5 років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який незаконно придбав майже 3 кілограми наркотиків

Вероніка Рой

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На Золочівщині 46-річному раніше не раз судимому місцевому мешканцю, який незаконно придбав 3 кілограми наркотиків, оголосили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник незаконно придбав наркотичну речовину «канабіс», вага якої у висушеному вигляді становить майже 3 кілограми, а також 783 грами макової соломки.

Як повідомляється,  чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчиняла один із злочинів, передбачених ст.ст.307, 308, 310, 317 КК) КК України. Відповідно до санкції інкримінованої статті фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

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