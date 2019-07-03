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До 15 років тюрми «світить» львів’янину, який встромив ножа у груди сину

Вероніка Рой

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У Львові судитимуть 63-річного місцевого мешканця, який підрізав свого сину. Внаслідок цього 33-річний чоловік помер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, подія трапилася 27 червня цього року в квартирі підозрюваного у Шевченківському районі м. Львова.

Встановлено, що зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із своїм 33-річним сином,  завдав йому один удар ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер.

За результатами скоординованої роботи правоохоронних органів та проведених першочергових слідчих (розшукових) дій зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України та на даний час, за клопотанням сторони обвинувачення, обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

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