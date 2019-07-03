4 категорії абітурієнтів цього року можуть отримати додаткові бали: перелік

Цього року чотири категорії вступників можуть отримати додаткові бали до свого конкурсного балу, але для їх нарахування є певні умови, які обов’язково треба врахувати під час подання заяв до вишів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Так, по 200 балів з двох предметів на вибір можуть зарахувати:

членам збірних України, які брали участь у міжнародних олімпіадах відповідно до наказів МОН;

учасникам збірних України, що брали участь у Паралімпійських, Дефлімпійських чи Олімпійських іграх.

Додатково 10 балів до конкурсного бала можуть отримати:

призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів у рік вступу;

переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у рік вступу.

«Ці дві категорії вступників обов’язково мають бути ідентифіковані в ЄДЕБО, повідомлення про це має з’явитися в їхньому електронному кабінеті. Якщо вступник має право на нарахування зазначених балів, але база не ідентифікує його статус, то він має звернутися на гарячу лінію МОН (044) 287-89-29 або на скриньку vstup2019@mon.gov.ua. Це обов’язково необхідно зробити до подання першої заяви, оскільки після цього відповідні дані змінити буде неможливо й вступник втратить можливість отримати додаткові бали», – пояснюють у Міносвіти.

Від 1 до 20 балів мають право отримати учасники Всеукраїнської олімпіади ЗВО для профорієнтації вступників у тому закладі, де проходили олімпіаду, з одного відповідного предмета. Бали нараховує приймальна комісія вишу.

Усі перелічені категорії вступників подають заяви в електронному вигляді.

Однак є ще одна, четверта, категорія вступників, які для нарахування додаткових балів мають подати заяви в паперовій формі. Це – призери чи переможці чемпіонатів Європи та Світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту. У разі вступу на спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» їм нараховується 10 балів до конкурсного бала.

Для цього вступник до паперової заяви повинен додати документ, що підтверджує його статус призера або переможця. Це – диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань, де вказані прізвище та ім’я особи, назва, дата та місце змагань, зайняте місце та результати.

Можливість подання заяв буде відкрита 10 липня.

Фото: Міносвіти