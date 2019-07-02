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Великоваговим вантажівкам заборонили в’їзд до Львова

Анастасія Мельник

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З огляду на зростання температури зовнішнього повітря до 30 градусів та з метою збереження дорожнього покриття, на в’їздах у Львів встановлено знаки про заборону заїзду у місто великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Відповідно до правил дорожнього руху, коли температура зовнішнього повітря є більшою за 28 градусів, то в’їзд у місто великовагового транспорту, вага якого складає від 24 тонн – заборонено», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Вона зауважила, що за дотриманням цих правил слідкує поліція і не дозволяє такому транспорту заїжджати в місто. Як правило такий транспорт зупиняють на трасах та скеровують на об’їзд міста.

«Така заборона зумовлена тим, щоб унеможливити нищення дорожнього полотна. Адже коли є висока температура, асфальт починає топитися, і коли по ньому їдуть важкі машини, дорожнє полотно пошкоджується, і його потрібно поправляти і заново асфальтувати», – додала Ірина Маруняк.

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