В Україні запустили калькулятор «чесної платіжки»

На сайті Міністерства юстиції з’явився онлайн-калькулятор для вирахування справедливої ціни на тепло та гарячу воду. Про це Львівському порталу повідомили у Мін’юсті.

«Тепер громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнатися, чи справедливою є вартість тепла та гарячої води у кожному з регіонів», – повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Міністр зауважив, що через «непрозорість формування тарифів, бездарність чиновників та корумпованість підприємств – постачальників на місцях» вартість опалення у різних областях України кардинально відрізняється.

«І це при тому, що вартість газу для всіх однакова. Наприклад, у Чернівцях вартість гігакалорії тепла становить – 1 200 грн, тоді як у Чернігові, Рівному та Луганську – перевищує 1 700 грн. Тому 26 червня була прийнята постанова уряду про встановлення граничних цін на тепло», – зазначив міністр.

Відповідно до постанови, вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, яке становить 1 400 гривень, вартість гарячої води – 83 гривні за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 гривень – без них.

«За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%, а в окремих містах-рекордсменах тарифи на опалення впадуть на 40%», – додав Павло Петренко.