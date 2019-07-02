У центрі Львова за майже 50 тисяч гривень відреставрували дерев’яну браму

В межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%) у Львові відновили дерев’яну браму на вул. Поповича, 7. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. Поповича, 7 — 49,4 тис. грн, із них фінансова частка міста — 34,4 тис. грн, а частка мешканців — 14,7 тис. грн.

Цю браму відреставрував майстер-реставратор Ігор Вардзаль.

Фото: ЛМР