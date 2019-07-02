У Львові триває прийом заявок на участь у конкурсі «Історія, яка нас об’єднує»

До 30 вересня у Львові триває прийом заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Мета конкурсу – сприяти молодим історикам, які прагнуть вивчати актуальні та малодосліджені сторінки української історії; заохочення суспільного обговорення та правдивого висвітлення подій минулого, консолідації українського суспільства і поглиблення знань з історії України.

Тематика конкурсу – «Україна в боротьбі за державність та незалежність».

Особливо підтримуватимуться теми досліджень, які присвячені історичній антропології, мікроісторії, національно-визвольним змаганням, зокрема пропонуються теми: «Людина у вирі ХХ століття», «Репресії у ХХ ст», «Українська національна революція 1917–1921», «Західноукраїнська народна республіка», «Український визвольний рух 1920х–1950х років», «90-річчя створення ОУН», «Українсько-польські стосунки у ХХ ст.», «Історія українського війська», «Боротьба за ідею у ХХ ст», «Сучасна історія України», «Євромайдан», «Революція гідності», АТО, «Соборність в українській історії», «Постаті української історії».

Об’єктом дослідження, можуть бути, як відомі історичні діячі, так і ті, кого відносять до так званих «пересічних людей». Цікавою є доля людини в контексті доби. Просять оминати добре досліджені постаті, або, якщо наполягаєте саме на такій особі, ви повинні переконати, що дослідження буде принципово новаторським.

Учасниками конкурсу можуть бути студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Для участі у конкурсі потрібно подати заявки до 30 вересня 2019 року за адресою: 79008 м. Львів, вул. Винниченка, 14, Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА (відділ мистецтв та розвитку культури) з позначкою «Конкурс. Історія», та електронний варіант на e-mail: storythatunites@gmail.com, uklviv@ukr.net

Телефон для консультацій: (097) 700-83-18, (032) 261-22-27; Факс: (032) 261-25-93.

Дослідження переможців публікуються на сайті видання «Історичної правди» та рекомендуються Конкурсною комісією до фахових видань.

Також в обласному бюджеті на 2019 рік передбачили кошти у сумі 80 тисяч гривень для виплати премій переможцям Всеукраїнського конкурсу наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує».