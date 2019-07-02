У Львові директор товариства організував оборудку і незаконно заволодів комунальним приміщенням

Директору товариства, який протиправно заволодів комунальним приміщенням на вулиці Жовківській,25 у Львові, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що директор одного із товариств використав для оборудки підроблені документи, а до схеми залучив ще декількох осіб.

Внаслідок зловживання службовим становищем чоловіку вдалося незаконно заволодіти нежитловими приміщеннями площею майже 260 кв.м. Надалі вказану нерухомість фігурант пожертвував громадській організації.

Так, 24 червня прокурором області Юрієм Квятківським зловмиснику вручено письмове повідомлення про підозру за ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 ККУ (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, використання підроблених документів та легалізація майна одержаного злочинним шляхом), а 27 червня – обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 555 900 грн.

За скоєне порушнику загрожує до 12 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Досудове розслідування триває.