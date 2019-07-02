ОСТАННІ НОВИНИ

На Жовківщині у власність громади повернули 80 га сільгоспугідь

Соломія Головіна

|

На Жовківщині прокуратура домоглася повернення з незаконного використання понад 80 га земель вартістю майже 78 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

 

Протиправне рішення Замочківської сільської ради прокуратура виявила у грудні 2017 року.

З’ясувалось, що орган місцевого самоврядування передав у користування одному із господарюючих товариств сільгоспугіддя загальною площею понад 80 га, вартістю 77,8 млн грн, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства.

Фактично, сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності, а також тією, власники якої померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.

Так, з метою усунення допущених порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який постановою Львівського апеляційного господарського суду 19.07.2018 повністю задоволено.

Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним, а товариство зобов’язано звільнити ці землі та повернути їх територіальній громаді.

Відтак, завдяки заходам, вжитих прокуратурою, підприємство звільнило згадану територію.

Виконавче провадження 25.06.2019 закінчено.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?
Вероніка РОЙ
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15...

Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають св...

Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...