На Жовківщині у власність громади повернули 80 га сільгоспугідь

На Жовківщині прокуратура домоглася повернення з незаконного використання понад 80 га земель вартістю майже 78 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Протиправне рішення Замочківської сільської ради прокуратура виявила у грудні 2017 року.

З’ясувалось, що орган місцевого самоврядування передав у користування одному із господарюючих товариств сільгоспугіддя загальною площею понад 80 га, вартістю 77,8 млн грн, всупереч положенням земельного та цивільного законодавства.

Фактично, сільрада протиправно розпорядилася землями сільськогосподарського призначення державної власності, а також тією, власники якої померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину.

Так, з метою усунення допущених порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який постановою Львівського апеляційного господарського суду 19.07.2018 повністю задоволено.

Оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування визнано незаконним, а товариство зобов’язано звільнити ці землі та повернути їх територіальній громаді.

Відтак, завдяки заходам, вжитих прокуратурою, підприємство звільнило згадану територію.

Виконавче провадження 25.06.2019 закінчено.