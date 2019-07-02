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На Старосамбірщині горів бар

Соломія Головіна

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У селі Спас Старосамбірського району спалахнула будівля бару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 2 липня о 05:55. Вона виникла в одноповерховій з мансардою дерев’яній будівлі бару.

До місця події негайно виїхали рятувальники за підвищеним номером виклику. Після прибуття вогнеборців до місця виклику, з’ясувалось, що пожежа виникла в мансарді, та по дерев’яних конструкціях швидко розповсюдилась на значну площу.

О 07:23 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:41 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 900 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 20 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

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