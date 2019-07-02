Молдаванина, який попався на контрабанді психотропів, засудили до 10 років тюрми

На Львівщині за контрабанду 2,5 кг психотропних таблеток засудили молдаванина: зловмисника позбавили волі на 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 30-річний громадянин Республіки Молдова приховав від митного контролю 2,5 кг таблеток оранжевого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини 3,4-метилендіоксиметамфатаміну (МДМА).

Ці таблетки зловмисник помістив у паливний бак власного автомобіля та спробував перетнути митний кордон України на міжнародному автомобільному пункі пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС. При цьому чоловік використав засоби, що утруднюють виявлення контрабанди.

Як наголошують у прокуратурі, такі неправомірні дії іноземця кваліфіковано за ч.3 ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Відтак вироком Городоцького районного суду Львівської області від 26.06.2019 обвинуваченого визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.