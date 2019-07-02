Львів'янину, який вкрав 58 декоративних туй, «світить» до п’яти років тюрми

Правоохоронці затримали раніше судимого 32-річного мешканця Львова, який причетний до скоєння чотирьох крадіжок на території району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, у травні з домогосподарства жителя одного з сіл зловмисник двічі викрав декоративні туї, спершу 16 дерев, а через кілька днів ще 42. Загальна сума заподіяних збитків становить майже чотири тисячі гривень.

Також мешканець Львова причетний до крадіжки гаманця на території торгового ринку у місті Кам’янка-Бузька та велосипеда у селищі Добротвір.

Поліцейські повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.