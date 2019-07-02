Львів'ян запрошують на виставку «Карпатські візії синього виру»

У Львові 3 липня о 16 годині у Музеї етнографії та художнього промислу ІН НАН України (просп. Свободи, 15) відбудеться відкриття виставки живопису Заслуженого художника України Василя Шиндри «Карпатські візії синього виру». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Виставка відбудеться з нагоди 60-річного ювілею художника.

Василь Васильович Шиндра народився 6 вересня 1958 року в с. Синевир Міжгірського району Закарпатської області. Навчався в студії образотворчого мистецтва З.С. Баконія. У 1977 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. З 1979 року працював художником-оформлювачем творчої категорії в обласному художньо-оформлювальному комбінаті. Член об’єднання професійних художників Закарпаття. Ініціював створення Спілки художників «Карпатські Кольори». З часу заснування (2006 рік) двічі обирався головою Спілки.

Розробив і втілив декілька проектів з облаштування пам’ятників та музеїв в с. Колочава. Працює в галузі живопису, графіки, різьби по дереву. Активний учасник районних та обласних виставок, всеукраїнських та міжнародних пленерів. 2015 року нагороджений відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації «За розвиток Закарпаття». 2017 року присвоєно почесне звання «Заслужений художник України».

Твори знаходяться в музеях та приватних колекціях України та закордоном. Живе і працює в рідному Синевирі.

Тематичний діапазон графічних та живописних творів В. Шиндри знаходиться в межах пейзажного жанру. Акварельний рисунок детально, реалістично фіксує оточуючий світ, сприйнятий через призму авторської позиції в мистецтві. Олійний живопис В. Шиндри звучить дуже емоційно, навіть драматично. І це підсилює враження від живопису мистця.