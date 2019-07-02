Через невиплату грошового забезпечення військовому зі Львівщини відкрито кримінал

За ініціативи військової прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом невиплати військовослужбовцю з Львівщини грошового забезпечення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

Як зазначається, військовою прокуратурою Західного регіону України проведено вивчення додержання службовими особами однієї з військових частин Львівщини вимог законодавства щодо захисту інтересів держави при забезпеченні соціальних гарантій військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, ветеранів та інвалідів війни.

Відтак встановлено, що службові особи цієї військової частини, вчинивши недбале ставлення до служби в умовах особливого періоду, ненараховували та невиплачували майору грошове забезпечення з березня 2018 року по лютий 2019 року, а також невживали заходів щодо встановлення причин такої невиплати.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 425 ККУ здійснює військова прокуратура Західного регіону України, а досудове розслідування – Територіальне управління ДБР, розташоване у Львові. Слідство триває.