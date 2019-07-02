Абітурієнтам без ID-картки спростили вступ до вишів

Для вступників, які з певних причин, зокрема релігійних, не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки, прийом документів до вишів буде на підставі свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

«Важливим питанням кожної кампанії є вступ випускників 9-го класу, що з певних причин не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки. На сайті МОН уже розміщено лист-роз’яснення з цього питання, де докладно описано, як вони можуть вступити до вишів. Перш за все, вступники мають звернутися до місцевого підрозділу Державної міграційної служби та отримати там відповідну довідку, яка підтверджуватиме їхнє українське громадянство», – підкреслив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Загалом такі вступники мають подавати до приймальних комісій: