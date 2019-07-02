31 львівському випускнику вручили премії за найвищі бали на ЗНО

Цього року 31 учень Львова набрав найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Відтак, сьогодні у мерії Львова відбулося вручення найкращим випускникам премій від міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 отримали з таких предметів:
- 13 — математика
- 5 — українська мова
- 5 — англійська мова
- 3 — історія
- 3 — хімія
- 2 — фізика
- 1 — біологія.
Зазначимо, що З0 абітурієнтів набрали по 200 балів, 1 учень — 400 балів: 200 з математики та 200 з фізики.
Сьогодні випускники шкіл, які набрали 200 балів на ЗНО отримали від міста 5 тисяч гривень, а за 400 балів – 10 тисяч гривень.
Список випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова, які у 2018/2019 навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 та 400 балів
|№ з/п
|ПІБ
|ЗЗСО
|Предмет
|200 балів
|Фединяк Володимир Романович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Корабльова Анна Юріївна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Собкович Олександр Олександрович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Гудзеляк Наталія Ігорівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Дулгер Лія Ігорівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Захарчин Надія Романівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Дідула Софія Русланівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Орищак Ростислав Васильович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Пеленьо Андрій Дмитрович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Кугівчак Анастасія Романівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Сидор Богдан Олегович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Петришин Оксана Ярославівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
|Кобилецький Маркіян-Іван Миколайович
|Львівська лінгвістична гімназія
|Історія України
|Маркович Лук’ян Костянтинович
|Львівська лінгвістична гімназія
|Історія України
|Андріївський Богдан Ігорович
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Історія України
|Маєвська Анна Володимирівна
|Ліцей № 8 Львівської міської ради
|Українська мова і література
|Присташ Софія Ярославівна
|Львівська правнича гімназія
|Українська мова і література
|Чабан Марія Вікторівна
|Середня загальноосвітня школа № 49
|Українська мова і література
|Когут Віта Іванівна
|Середня загальноосвітня школа № 97
|Українська мова і література
|Кметь Діана-Софія Олександрівна
|Ліцей № 37 Львівської міської ради
|Українська мова і література
|Філяк Катерина Богданівна
|Ліцей № 37 Львівської міської ради
|Хімія
|Дубенська Лідія Михайлівна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Хімія
|Намазило Олена Віталіївна
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Хімія
|Куспись Назарій Ростиславович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Фізика
|Андрейко Маркіян Михайлович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Англійська мова
|Варивода Яна Ігорівна
|Ліцей № 2 Львівської міської ради
|Англійська мова
|Вус Анастасія-Анна Юріївна
|Ліцей 93 Львівської міської ради
|Англійська мова
|Мирончук Софія Богданівна
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Англійська мова
|Старчак Анастасія Миколаївна
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 91 м. Львова
|Англійська мова
|Мельник Андрій Андрійович
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 29 м. Львова
|Біологія
|400 балів
|31.
|Процик Максим Юрійович
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|Математика
Фізика
Фото: ЛМР
Вероніка Рой