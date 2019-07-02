31 львівському випускнику вручили премії за найвищі бали на ЗНО

Цього року 31 учень Львова набрав найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Відтак, сьогодні у мерії Львова відбулося вручення найкращим випускникам премій від міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Найвищі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 отримали з таких предметів:

13 — математика

5 — українська мова

5 — англійська мова

3 — історія

3 — хімія

2 — фізика

1 — біологія.

Зазначимо, що З0 абітурієнтів набрали по 200 балів, 1 учень — 400 балів: 200 з математики та 200 з фізики.

Сьогодні випускники шкіл, які набрали 200 балів на ЗНО отримали від міста 5 тисяч гривень, а за 400 балів – 10 тисяч гривень.

Список випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова, які у 2018/2019 навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали 200 та 400 балів

№ з/п ПІБ ЗЗСО Предмет 200 балів Фединяк Володимир Романович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Корабльова Анна Юріївна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Собкович Олександр Олександрович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Гудзеляк Наталія Ігорівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Дулгер Лія Ігорівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Захарчин Надія Романівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Дідула Софія Русланівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Орищак Ростислав Васильович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Пеленьо Андрій Дмитрович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Кугівчак Анастасія Романівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Сидор Богдан Олегович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Петришин Оксана Ярославівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Кобилецький Маркіян-Іван Миколайович Львівська лінгвістична гімназія Історія України Маркович Лук’ян Костянтинович Львівська лінгвістична гімназія Історія України Андріївський Богдан Ігорович Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка Історія України Маєвська Анна Володимирівна Ліцей № 8 Львівської міської ради Українська мова і література Присташ Софія Ярославівна Львівська правнича гімназія Українська мова і література Чабан Марія Вікторівна Середня загальноосвітня школа № 49 Українська мова і література Когут Віта Іванівна Середня загальноосвітня школа № 97 Українська мова і література Кметь Діана-Софія Олександрівна Ліцей № 37 Львівської міської ради Українська мова і література Філяк Катерина Богданівна Ліцей № 37 Львівської міської ради Хімія Дубенська Лідія Михайлівна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Хімія Намазило Олена Віталіївна Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Хімія Куспись Назарій Ростиславович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Фізика Андрейко Маркіян Михайлович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Англійська мова Варивода Яна Ігорівна Ліцей № 2 Львівської міської ради Англійська мова Вус Анастасія-Анна Юріївна Ліцей 93 Львівської міської ради Англійська мова Мирончук Софія Богданівна Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка Англійська мова Старчак Анастасія Миколаївна Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 91 м. Львова Англійська мова Мельник Андрій Андрійович Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 29 м. Львова Біологія 400 балів 31. Процик Максим Юрійович Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка Математика Фізика

Фото: ЛМР