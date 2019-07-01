З 1 липня в Україні перерахують пенсії

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня перерахують пенсії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Зазначається, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1 497,00 грн. до 1 564,00 грн.
У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведений черговий перерахунок пенсій.
Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
- мінімальні та максимальні розміри пенсій;
- доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування));
- надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
- мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.07.2019 наводимо нижче:
|Найменування виплати
|Розмір, грн
|Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Максимальна пенсійна виплата
|1564,00
15640,00
|Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців
|Один (100%)
|1564,00
|Два (120%)
|1876,80
|Три та більше (150%)
|2346,00
|Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
|Інвалідам І групи (285%)
|4457,40
|Інвалідам ІІ групи (255%)
|3988,20
|Інвалідам ІІІ групи (225%)
|3519,00
|Учасникам бойових дій (165%)
|2580,60
|Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою
|Інвалідам І групи (150%)
|2346,00
|Інвалідам ІІ групи (125%)
|1955,00
|Інвалідам ІІІ групи (110%)
|1720,40
|Діти – інваліди
|Діти – інваліди (100%)
|1564,00
|Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
|Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%)
|1564,00
|Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%)
|782,00
|Інвалідам війни ІІ групи (25%)
|391,00
|Інвалідам війни ІІІ групи (15%)
|234,60
|Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
|Інвалідам війни І групи (50%)
|782,00
|Інвалідам війни ІІ групи (40%)
|625,60
|Інвалідам війни ІІІ групи (30%)
|469,20
|Учасникам бойових дій (25%)
|391,00
|Учасникам війни, нагородженим медаллю (15%)
|234,60
|Учасникам війни (10%)
|156,40
|Доплата до підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю (5%)
|78,20
|Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»
|Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%)
|782,00
|Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%)
|625,60
|Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%)
|469,20
|Неповнолітнім в’язням (25%)
|391,00
|Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (15%)
|234,60
|Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (10%)
|156,40
|Доплата до підвищення колишнім в’язням, нагородженим медаллю (5%)
|78,20
|Надбавка на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»
|Надбавка на утриманців (50 %)
|782,00
Переглянута також буде надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 185,30 грн до 193,60 грн Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.07.2017 року складає 1936,00 грн.
Перерахунок пенсій з 01.07.2019 року органами Пенсійного фонду України буде проведений автоматично.
Розмір підвищення пенсії кожній особі визначатиметься індивідуально.
Інформацію щодо механізму проведення перерахунку пенсій особи зможуть отримати в органах Фонду за місцем перебування на обліку.
Анастасія Мельник