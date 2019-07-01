З 1 липня в Україні перерахують пенсії

У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня перерахують пенсії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Зазначається, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1 497,00 грн. до 1 564,00 грн.

У зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведений черговий перерахунок пенсій.

Перерахунку підлягатимуть, зокрема:

мінімальні та максимальні розміри пенсій;

доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування));

надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.07.2019 наводимо нижче:

Найменування виплати Розмір, грн Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Максимальна пенсійна виплата 1564,00 15640,00 Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців Один (100%) 1564,00 Два (120%) 1876,80 Три та більше (150%) 2346,00 Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Інвалідам І групи (285%) 4457,40 Інвалідам ІІ групи (255%) 3988,20 Інвалідам ІІІ групи (225%) 3519,00 Учасникам бойових дій (165%) 2580,60 Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою Інвалідам І групи (150%) 2346,00 Інвалідам ІІ групи (125%) 1955,00 Інвалідам ІІІ групи (110%) 1720,40 Діти – інваліди Діти – інваліди (100%) 1564,00 Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%) 1564,00 Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%) 782,00 Інвалідам війни ІІ групи (25%) 391,00 Інвалідам війни ІІІ групи (15%) 234,60 Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Інвалідам війни І групи (50%) 782,00 Інвалідам війни ІІ групи (40%) 625,60 Інвалідам війни ІІІ групи (30%) 469,20 Учасникам бойових дій (25%) 391,00 Учасникам війни, нагородженим медаллю (15%) 234,60 Учасникам війни (10%) 156,40 Доплата до підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю (5%) 78,20 Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%) 782,00 Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%) 625,60 Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%) 469,20 Неповнолітнім в’язням (25%) 391,00 Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (15%) 234,60 Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (10%) 156,40 Доплата до підвищення колишнім в’язням, нагородженим медаллю (5%) 78,20 Надбавка на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» Надбавка на утриманців (50 %) 782,00

Переглянута також буде надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 185,30 грн до 193,60 грн Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.07.2017 року складає 1936,00 грн.

Перерахунок пенсій з 01.07.2019 року органами Пенсійного фонду України буде проведений автоматично.

Розмір підвищення пенсії кожній особі визначатиметься індивідуально.

Інформацію щодо механізму проведення перерахунку пенсій особи зможуть отримати в органах Фонду за місцем перебування на обліку.