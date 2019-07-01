У зоні ООС майже 10 годин гасили пожежу – підозрюють диверсію

У неділю, 30 червня, бійці ООС майже 10 годин гасили масштабну пожежу на Приазов’ї, яка загрожувала позиціям українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі Об’єднаних сил.

«Сильнее полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ», – йдеться у повідомленні.

За словами військовослужбовця з позивним «Сержант», боролися з вогнем захисники власними силами.

«Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо від чого спалахнуло. Можливо навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильній. В одному місці тільки загасили полум’я, воно виникло поруч і ще сильніше. Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин», – розповів військовослужбовець.

«Відбулося загоряння сухої трави. У результаті чого, велика площа поблизу сіл Широкине та Бердянське була охоплена пожежею. Місцеві жителі села Бердянське ранком почали гасити пожежу, яка загрожувала їх будинкам та посівам. Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин. Така пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського», – повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

Ймовірною причиною пожежі, за словами Олега Прилипко, не виключають варіанту щодо диверсії.