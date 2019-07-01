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У зоні ООС обстріляли автомобіль з медиками

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 1 липня, близько 10:50 під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого у районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил.  Про це Львівському порталу повідомили у штабі ООС.

 

Бойовики поцілили у автомобіль «Хаммер» з ПТКР.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків – один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм.

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