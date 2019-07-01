У центрі Львова для юних львів’ян проводять безкоштовні тренування з баскетболу

Від сьогодні, 1 липня, на новому баскетбольному майданчику, що біля Порохової вежі (вул. Підвальна, 4), проводитимуть безкоштовні тренування для дітей 2007, 2008 та 2009 року народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Як зазначають у Львівській федерації баскетболу, тренування будуть безкоштовними для дітей і відбуватимуться під керівництвом кваліфікованого наставника щодня о 10 годині, починаючи з понеділка, 1 липня.

«Участь у тренуваннях можуть взяти усі бажаючі школярі відповідного віку. На початкові тренування запрошуються як і школярі, так і їхні батьки. Тренування відбуватимуться під керівництвом кваліфікованого наставника, а відтак матимуть цікавий, пізнавальний та ігровий характер. Запрошуємо юних талантів», — розповіли у федерації.

Нагадаємо, біля Порохової вежі облаштували новий баскетбольний майданчик з полівеніловим покриттям, трибунами та вуличними тренажерами. Вартість такої спортивної зони — 2,9 млн грн.