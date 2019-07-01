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У селі на Пустомитівщині «Ауді» злетіла у канал. Водій та пасажир автівки загинули

Вероніка Рой

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Вчора близько 23:15 на вулиці у Пустомитівського району, в селі Підсадки автомобіль «Ауді Q5» злетів у водовідвідний канал. Внаслідок аварії загинули водій та пасажир авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді Q5», 52-річний житель Пустомитівського району, не впорався з керуванням та з’їхав з грунтової  дороги і, коли намагався виїхати, легковик впав у водовідвідний канал, перекинувся на дах та наповнився водою. Водій та пасажир «Ауді», 51-річний львів’янин, загинули на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Призначено експертизи.

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