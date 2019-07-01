У Львівському аеропорту затримали бразильця, який перебував у міжнародному розшуку

У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Зазначається,що 21 червня під час прикордонного контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівники Львівського прикордонного загону, в порядку ст. 208, 582 КПК України, затримали 47-річного громадянина Федеративної Республіки Бразилія, який перебував у розшуку за участь у злочинному угрупуванні та організацію торгівлі людьми.

Під час розгляду слідчим суддею Залізничного районного суду Львова клопотання Львівської місцевої прокуратури №2 про застосування до вказаної особи арешту, він заявив про згоду на його видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку.

Тож слідчим суддею вказану заяву задоволено та до іноземця застосовано екстрадиційний арешт.