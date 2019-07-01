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У Дрогобичі постане перед судом хуліган, який пістолетом погрожував стоматологу

Анастасія Мельник

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У Дрогобичі судитимуть 32-річного місцевого мешканця, який пістолетом погрожував стоматологу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зазначається, що інцидент трапився 23 квітня у приміщенні комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка».

Того дня зловмисник, який був напідпитку погрожував револьвером лікарю стоматологу-хірургу та вчиняв хуліганські дії.

Як наслідок, тимчасово зірвав нормальну діяльність підприємства.

Так, слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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