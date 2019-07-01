У Дрогобичі 62-річний чоловік мало не зарізав сусіда

У Дрогобичі поліцейські затримали 62-річного чоловіка, який під час сварки підрізав сусіда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«В Дрогобицький відділ поліції 29 червня надійшло повідомлення про травмування чоловіка в будинку на вулиці Івана Франка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між 52-річним мешканцем Дрогобича та його 62-річним сусідом виник конфлікт, під час якого старший з чоловіків заподіяв ножові поранення молодшому. Потерпілого доставили у лікарню з діагнозом: «проникаючі поранення живота, різана рана губи», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.