Обстріл автомобіля з військовими медиками: загинуло двоє людей

Унаслідок обстрілу бойовиками автомобіля з військовими медиками, який стався сьогодні, 1 липня, у районі населеного пункту Водяне, загинуло двоє людей. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Нагадаємо, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого бойовики обстріляли їхній автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети – один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Один з поранених – у критичному стані.

Згодом у пресштабі ООС поінформували, що військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками у районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер.

Зокрема, опублікували імена загиблих.

«Командування Об’єднаних сил із сумом повідомляє що сьогодні, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, рятуючи життя пораненого побратима, загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену «За Мужність» сержант Ірина Шевченко. Санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу», – зазначили у штабі.

Фото: Facebook-сторінка прес-центру ООС