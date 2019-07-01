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Низка вулиць у Винниках та Личаківському районі залишилася без світла

Анастасія Мельник

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У Львові сьогодні, 1 липня, через ремонтні роботи заплановані відключення електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

З 8:00 год. до 17:00 год. без електроенергії будуть вулиці: Бр. Рогатинців 9-27, 10-16.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці: Симоненка, Катрі Гринивичевої, Кияка, Федюка, Крипякевича, Міхновських, Винниченка.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії будуть вулиці: Боровиковського, Грибова, Ярова, Запольської, Голубця 11-45, 2-54, Г. УПА, 71, 76, а, б, 78, а, б, Поліщука, 78, 81, 87а, 91, Скісна, 1.

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