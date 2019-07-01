На Ясниському кар’єрі пропонують облаштувати пляж з рятувальниками

На кар’єрі у селі Ясниська Яворівського району пропонують облаштувати пляж, де б працювали рятувальники. Таку пропозицію сьогодні, 1 липня, під час апаратної наради у Львівській ОДА озвучив начальник центральної рятувально-водолазної служби Львівської області Роман Фіца, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, попри те, що це виробничий кар’єр, там постійно тьма людей.

«Ми всі бачимо це питання, але не можемо вирішити. Моя пропозиція така: відвести частину під пляж, де організувати роботу рятувальників. Якщо неможливо заборонити, то треба допомогти в організації», – резюмував Роман Фіца.

Він наголосив, що здебільшого люди тонуть, відпочиваючи на так званих диких пляжах. Так, станом на сьогодні у Львівській області вже є 31 утопленик, з них – п’ятеро дітей.

«На водних об’єктах, де розміщуються рятувальні пости, де є організований відпочинок, утоплень нема. Ця проблема стосується здебільшого диких пляжів», – пояснив Роман Фіца.