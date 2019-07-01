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На Сколівщині 19-річний хлопець на «Рено» збив велосипедиста

Наталя Дуляба

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У неділю ввечері, 30 червня, орієнтовно о 20:30 год. на трасі Київ – Чоп у селищі Верхнє Синьовидне Сколівського району виникла ДТП, у якій постраждав велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Маскот», 19-річний житель Волинської області, наїхав на велосипедиста, 18-річного місцевого мешканця.

Хлопця доставили у лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм правої плечової кістки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

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