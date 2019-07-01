Львівські тролейбуси змінили нумерацію

Сьогодні, 1 липня, десять тролейбусів у Львові змінили нумерацію. Проте, самі маршрути залишилися такими, як і були. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Такі зміни у міській раді вирішили зробити, аби уникнути дублювання нумерації різних видів громадського транспорту. Зараз у Львові курсують різні маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів, які мають однаковий номер. Дуже часто трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковим номером перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку.

«Ми виступили ініціаторами зміни нумерації. Вигода від такого впровадження в тому, що на час ремонтів тролейбусний чи трамвайний маршрути можна замінити автобусом. Тобто на цей маршрут виїжджає автобус із номером трамвайного чи тролейбусного маршруту і пасажир не відчуватиме незручності», – розповів керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила.

Відтак, новий номер маршруту сформували, додавши до наявного номера число 20, а номер маршруту 24 залишиться без змін.

Фото: Мирослав Пархомик