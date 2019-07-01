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Львів'ян запрошують на виставку «Фототектура модернізму»

Анастасія Мельник

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Завтра, 2 липня, о 18.30 год. у виставковій залі Центру міської історії (вул. Богомольця, 6) відкриють виставку «Фототектура модернізму». Про це Львівському порталу розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Виставка «Фототектура модернізму» є спробою поєднати у одній експозиції досвіди сприйняття архітектурних об’єктів вісьмома автор(к)ами з різними професійними ідентичностями, пов’язаними з архітектурою, культурою, журналістикою, театром, фотографією тощо. Об’єктами їхніх мистецьких рефлексій стали реалізовані проекти подружжя архітекторів Анатолія і Музи Консулових, які жили і працювали у Львові після Другої світової війни. Спроектовані ними архітектурні об’єкти є важливими для міста і добре знайомими для львів’ян. Виставка поєднує різні, і часто контрастні, інтерпретації архітектури за допомогою візуального і звукового ряду», — описують виставку організатори.

У межах виставки «Фототектура модернізму» запланована супровідна публічна програма у форматі розмов на виставці, кураторських екскурсій, презентацій, дискусій та фотопленерів.

Автори проекту: Андрій Бучко, Олександра Давиденко, Анастасія Дем’яник, Катерина Консулова, Мирослава Ляхович, Володимир Палій, Андрій Пучінін, Катерина Сліпченко.

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