ОСТАННІ НОВИНИ

Будівництво станції на очисних спорудах Львова розпочнуть наступного року

Анастасія Мельник

|

Наступного року у Львові планують розпочати будівництво біогазової станції на очисних спорудах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

За словами в. о. директора ЛМКП «Львівводоканал» Дмитра Ваньковича, на очисних спорудах Львова впродовж останніх років тривають масштабні роботи з реконструкції та підготовка до реалізації проекту побудови біогазової станції, а саме будівництво мають намір розпочати наступного року.

«Відбуваються перші черги реконструкції очисних споруд, які на себе взяла міськрада, для підготовки до реалізації цього біогазового проекту. Цьогоріч закінчуємо тендерні процедури щодо закупівлі технологічних рішень для проекту, і наступного року плануємо розпочати, власне, будівництво», — зазначив він.

До слова, загальна вартість проекту становить 31,5 млн євро. Він передбачає збір осаду стічних вод, процес збродження — виділення та спалення біогазу й продукування «зеленої» електроенергії, якої має вистачити для потреб Львівводоканалу.

«31,5 млн євро — це кредитні кошти ЄБРР та НЕФКО і грант ЄС. Зазначу, що за оцінкою шведських експертів, аби повністю та комплексно провести реконструкцію очисних споруд міста Львова та впровадити технології, для досягнення євростандартів, потрібна інвестиція в розмірі орієнтовно 200 млн євро», — додав Дмитро Ванькович.

Дмитро Ванькович зауважив: «Торік ми відремонтували три первинні відстійники — 20 та 40 метрові, та замінили аварійну ділянку напірного трубопроводу для сирого осаду. Цього року плануємо відремонтувати 2 коридори аеротенків-змішувачів на КОС 1−2, тривають процедури закупівлі насосів на циркуляційний мул та насосів надлишкового мулу, шиберних конструкцій, труб та фітингів.

Минулого року ми також завершили проектні роботи по пісковловлювачах, а зараз тривають тендерні процедури визначення виконавця робіт. По біогазовій станції завершено формування технічного завдання для проведення тендеру. Документи проходять процедуру погодження у Банку».

Про те як у Львові очищають міську каналізацію читайте тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...