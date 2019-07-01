Будівництво станції на очисних спорудах Львова розпочнуть наступного року

Наступного року у Львові планують розпочати будівництво біогазової станції на очисних спорудах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

За словами в. о. директора ЛМКП «Львівводоканал» Дмитра Ваньковича, на очисних спорудах Львова впродовж останніх років тривають масштабні роботи з реконструкції та підготовка до реалізації проекту побудови біогазової станції, а саме будівництво мають намір розпочати наступного року.

«Відбуваються перші черги реконструкції очисних споруд, які на себе взяла міськрада, для підготовки до реалізації цього біогазового проекту. Цьогоріч закінчуємо тендерні процедури щодо закупівлі технологічних рішень для проекту, і наступного року плануємо розпочати, власне, будівництво», — зазначив він.

До слова, загальна вартість проекту становить 31,5 млн євро. Він передбачає збір осаду стічних вод, процес збродження — виділення та спалення біогазу й продукування «зеленої» електроенергії, якої має вистачити для потреб Львівводоканалу.

«31,5 млн євро — це кредитні кошти ЄБРР та НЕФКО і грант ЄС. Зазначу, що за оцінкою шведських експертів, аби повністю та комплексно провести реконструкцію очисних споруд міста Львова та впровадити технології, для досягнення євростандартів, потрібна інвестиція в розмірі орієнтовно 200 млн євро», — додав Дмитро Ванькович.

Дмитро Ванькович зауважив: «Торік ми відремонтували три первинні відстійники — 20 та 40 метрові, та замінили аварійну ділянку напірного трубопроводу для сирого осаду. Цього року плануємо відремонтувати 2 коридори аеротенків-змішувачів на КОС 1−2, тривають процедури закупівлі насосів на циркуляційний мул та насосів надлишкового мулу, шиберних конструкцій, труб та фітингів.

Минулого року ми також завершили проектні роботи по пісковловлювачах, а зараз тривають тендерні процедури визначення виконавця робіт. По біогазовій станції завершено формування технічного завдання для проведення тендеру. Документи проходять процедуру погодження у Банку».

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