Владика Борис Ґудзяк став першим українцем, який отримав нагороду американського Університету Нотр-Дам

У суботу, 29 червня, архиєпископу та президенту Українського католицького університету Борису Ґудзяку вручили нагороду Університету Нотр-Дам (США). Цьогоріч цю нагороду вперше отримав українець за походженням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Цю престижну нагороду присуджують людям, життя та вчинки яких є свідченням відданості ідеалам, яким служить Університет Нотр-Дам: віра, пізнання, освіта, справедливість, суспільне служіння, турбота про нужденних осіб. Раніше її одержували президент США Джиммі Картер та його дружина, свята мати Тереза з Калькутти, північноірландський політик Джон Г’юм, архиєпископ Сараєво кардинал Вінко Пуліч, засновник спільноти «Лярш-Ковчег» Жан Ваньє, Colectivo Solecito de Veracruz – спільнота мексиканських матерів, що організовували пошуки зниклих безвісти внаслідок кримінального насильства та бездіяльності держави.

«В умовах численних викликів архиєпископ Борис Ґудзяк зробив Український католицький університет центром культурної думки та християнського свідчення, а також майданчиком для формування українського суспільства на фундаменті людської гідності. Разом з цим він рішуче та віддано провадив пастирську опіку для вірних Української католицької церкви. Для нас буде честю відзначити його самовіддане та вірне служіння», – наголосив президент Університету Нотр-Дам Джон Дженкінс.

Довідка. Борис Ґудзяк виріс у Сиракузах, штат Нью-Йорк, у сім’ї українських емігрантів, які під час Другої світової війни були змушені втікати від комуністичного режиму. Отримав бакалаврський ступінь із філософії та біології у Сиракузькому університеті. Згодом навчався у Римі в Колегії святої Софії, а також у Папському Урбанському університеті, де отримав ступінь з богослов’я, а після цього – докторський ступінь у галузі слов’янської та візантійської культурно-церковної історії у Гарварді.

У 1992 році Борис Ґудзяк повернувся на батьківщину своїх батьків і у Львові заснував Інститут історії церкви. Шість років потому він отримав священичі свячення і був призначений спочатку віце-ректором, а згодом – ректором Львівської богословської академії, яка у 2002 році перетворилася на Український католицький університет.

У 2012 році Папа Бенедикт ХVІ призначив Бориса Ґудзяка Апостольським екзархом для українців-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Він є автором більше 50 наукових праць з історії Церкви та богослов’я, а торік отримав звання почесного доктора гуманітарних наук (Doctor of Humane Letters, Honoris Causa) Сиракузького університету.

У лютому цього року Папа Франциск призначив Бориса Ґудзяка архиєпископом Філадельфійським. Ця митрополія, окрім Філадельфії, також охоплює округи Колумбію, Вірджинію, Делавер, Меріленд, а також інші райони у східній Пенсільванії. Борис Ґудзяк також залишається президентом УКУ і членом постійного Синоду УГКЦ.

Університет Нотр-Дам – це американський католицький приватний навчальний заклад у місті Саут-Бенд, штат Індіана, заснований у 1842 році. Сьогодні він входить у двадцятку найкращих вишів США.