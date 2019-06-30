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Від завтра тролейбуси Львова змінять нумерацію

Наталя Дуляба

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Із понеділка, 1 липня, десять тролейбусів у Львові змінять нумерацію. Втім самі маршрути залишаться такими, як і були. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Такі зміни у міській раді вирішили зробити, аби уникнути дублювання нумерації різних видів громадського транспорту. Зараз у Львові курсують різні маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів, які мають однаковий номер. Дуже часто трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковим номером перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку.

«Ми виступили ініціаторами зміни нумерації. Вигода від такого впровадження в тому, що на час ремонтів тролейбусний чи трамвайний маршрути можна замінити автобусом. Тобто на цей маршрут виїжджає автобус із номером трамвайного чи тролейбусного маршруту і пасажир не відчуватиме незручності», – розповів керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила.

Відтак новий номер маршруту сформували, додавши до наявного номера число 20, а номер маршруту 24 залишиться без змін.

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Зміну нумерації маршрутів усього громадського транспорту реалізовуватимуть у два етапи:

  • етап 1 – зміна номерів тролейбусних маршруті; при цьому новий номер маршруту для спрощення повинен сформуватись шляхом додавання числа 20 до наявного номера, а номер маршруту 24 залишити без змін; таким чином, отримаємо тролейбусні маршрути 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33;
  • етап 2 – зміна номерів автобусних маршрутів, яка можлива під час проведення чергового конкурсу на вибір перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, під час поточного коригування автобусних маршрутів та під час введення нових маршрутів.

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