У Стрийському районі водій Mitsubishi збив 23-річну дівчину

У суботу, 29 червня, орієнтовно о 19:50 год. на вулиці Шевченка у селищі Дашава сталась ДТП, у якій постраждав пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mitsubishi L200, 60-річний мешканець Стрийщини, збив пішохода, 23-річну жительку цього ж району.

Потерпілу з численними травмами госпіталізували у реанімацію.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.