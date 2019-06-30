У Львові відзначили 78 річницю акту відновлення Української держави

Сьогодні, 30 червня, у Львові відбулися урочистості з нагоди 78 річниці проголошення акту відновлення української держави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як і 78 років тому, сьогодні з балкону будинку товариства «Просвіта», що на площі Ринок, 10, громадський діяч Юрій Антоняк зачитав Акт відновлення української держави.

Із вітальним словом до присутніх звернулися голова Львівської обласної організації «Просвіта» імені Тараса Шевченка Ярослав Пітко та голова Львівського обласного Товариства політичних в’язнів і репресованих Петро Франко.

«Вітаю всіх з цією історичною подією. І справді, лише вдуматися, що у розпал світової бойні, коли більшість європейських народів стогнали під німецьким чоботом в неволі, українська нація змогла піднятися з колін і проголосити українську державу. Це не був одноразовий хвилевий акт, це було продовження попередньої боротьби, зокрема революції початку ХХ століття. І власне ця політична еліта в особі, зокрема Коновальця, готувала нову еліту, кадри, які працювали в народі і які готували цей акт проголошення незалежної Української держави», – наголосив Ярослав Пітко.

«Мені пригадується 1941 рік, якраз цей день. Я вже неодноразово говорив, що на той час мені було 7 років, але я добре пам’ятаю, як активно Галичина піднімалася на утвердження своєї держави, незважаючи на те, що не мала своєї держави, тільки діяло підпілля. Але мрія всіх була одна-єдина – утвердження своєю української держави. І це не випадково, що це був акт підтвердження незалежності», – зазначив Петро Франко.

Супроводжував захід Львівський муніципальний хор «Гомін».

Фото: Ольга Матейчик