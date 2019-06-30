У Червонограді зіткнулися два BMW. Є постраждалі

У суботу ввечері, 29 червня, орієнтовно о 23:15 год. на вулиці Героїв Майдану у Червонограді виникла аварія, у якій постраждали троє молодих дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Льіввщини.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів BMW Х5, за кермом якого перебувала 27-річна мешканка Сокальського району, та BMW 525 під керуванням 21-річного жителя Соснівки.

Внаслідок автопригоди травми отримали троє пасажирів «БМВ 525», мешканки Червонограда віком 19-21рік.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження