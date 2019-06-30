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«Правило 100 євро»: з 1 липня українці по-новому оплачуватимуть посилки з-за кордону

Наталя Дуляба

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Уже від завтра, 1 липня, українцям доведеться сплачувати податок на додану вартість, якщо вартість товарів у посилці сумарно перевищує 100 євро. Раніше цей поріг становив 150 євро. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини

 

З 1 липня набирають чинності зміни до Податкового кодексу України щодо встановлення межі ПДВ для товарів, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача в одній депеші від одного відправника. Такі зміни стосуються товарів в міжнародних і експрес-відправленнях, що заходять в Україну.

Усі товари, що перевищуватимуть еквівалент 100 євро, будуть оподатковуватись у другій половині 2019 року та протягом всього 2020 року.

«Тобто, якщо вартість посилки перевищить еквівалент 100 євро, потрібно буде сплатити 20% ПДВ. Посилка для фізичної особи також оподатковуватиметься 10-відсотковим митом від суми, що перевищує еквівалент у 150 євро», – пояснюють у ДФС.

Зазначимо, що дотепер українці могли отримувати скільки завгодно посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи з них податки або мито.

Нарахування митних платежів на товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях та є об’єктами оподаткування, відбувається в той день, коли оператори поштового зв’язку подають відправлення на митний огляд (разом із митними деклараціями СN 23 та іншими необхідними документами), а не на момент їхньої купівлі за кордоном.

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