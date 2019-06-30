Парасюку не дозволили знову балотуватись у Верховну Раду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляцію позафракційного нардепа Володимира Парасюка, підтвердивши законність відмови ЦВК у його реєстрації на дострокові парламентські вибори. Про це сам Парасюк написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Нардеп дав зрозуміти, що з рішенням суду не згідний, але зауважив, що на Верховній Раді «життя не закінчується».

«Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи… Друзі, я і без депутатського мандату не дам їм спокійно жити. Я заспокоюсь лише тоді, коли ця проклята система буде знищена, а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т.д. будуть сидіти в тюрмі», – написав Парасюк.

Зазначимо, що чинний нардеп зі Львівщини Володимир Парасюк вирішив знову балотуватися у Верховну Раду на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Втім 23 червня ЦВК відмовилася його реєструвати через порушення в оформленні пакету документів. Через це Парасюк спочатку подав до суду, однак він підтвердив законність рішення ЦВК. Потім апеляцію депутат подав і до Верховного суду.

Додамо, що Володимир Парасюк є одним із парламентських прогульників – депутат був присутній лише на 17% пленарних засідань Верховної Ради.