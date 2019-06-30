На Старосамбірщині водій «Ауді» насмерть збив велосипедиста

У суботу ввечері, 29 червня, орієнтовно о 23:35 год. між Старим Самбором та селом Бачина виникла ДТП, у якій загинув велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді», 44-річний житель Старосамбірського району, збив велосипедиста, мешканця цього ж району. Від отриманих травм 61-річний чоловік помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють всі бставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.