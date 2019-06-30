ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 30 червня, та завтра, 1 липня, на території Львівщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас). Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

У понеділок, 1 липня, у Львові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме максимум 19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +33°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

Через недостатню кількість вологи та високу температуру повітря на території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас). Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки та не розводити вогонь у парках, лісах, у полі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...