На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні, 30 червня, та завтра, 1 липня, на території Львівщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас). Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 1 липня, у Львові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме максимум 19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +33°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

Через недостатню кількість вологи та високу температуру повітря на території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (V клас). Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки та не розводити вогонь у парках, лісах, у полі.